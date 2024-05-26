В Минобороны России рассказали о сбитых за ночь беспилотниках ВСУ

Силы ПВО ВС России сбили за ночь 13 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями. «В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.