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В Минобороны России рассказали о сбитых за ночь беспилотниках ВСУ

В Минобороны России рассказали о сбитых за ночь беспилотниках ВСУ

Силы ПВО ВС России сбили за ночь 13 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями. «В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.

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