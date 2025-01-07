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В Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киевской области объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

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