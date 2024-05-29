Южная Корея - своим жителям: "Соблюдайте бдительность!"

Южная Корея предупредила своих жителей, проживающих вблизи границы с Северной Кореей, о необходимости соблюдать меры предосторожности после того, как в СМИ появились сообщения об обнаружении более 90 воздушных шаров с различными предметами, в том числе, как оказалось, мусором.