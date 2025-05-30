Выбросил – получи наказание! За что теперь оштрафуют россиян

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Можно ли избавиться от старых окон с выгодой для себя? Как вам идея, что вы можете получить неплохие деньги за бэушный стеклопакет? Есть специальные фирмы, которые скупают старые окна и дают им вторую жизнь.