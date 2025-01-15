Дело – труба. Почему Ильхам Алиев требует наказать Россию? Причина –$6 млрд и Украина

Michael Vozilkin Два сапога пара-алиев и эрдоган,спиной к ним поворачиваться НЕЛЬЗЯ!!!!

лл лина любимцева ХОРОШИ "союзнички", ничего не скажешь. И врагов не нужно, имей только таких "союзничков"... ЧЕРТ БЫ ИХ ПОБРАЛ!!