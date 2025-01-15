RuNews24.ru Кажется, Ильхам Гейдарович обрёл новое хобби. Теперь оно – про попытки то ли унизить Россию, то ли «отжать бабла» у нашей страны.
Дело – труба. Почему Ильхам Алиев требует наказать Россию? Причина –$6 млрд и Украина
Комментарии
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Michael Vozilkin
Два сапога пара-алиев и эрдоган,спиной к ним поворачиваться НЕЛЬЗЯ!!!!
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3 час.
лл
лина любимцева
ХОРОШИ "союзнички", ничего не скажешь. И врагов не нужно, имей только таких "союзничков"... ЧЕРТ БЫ ИХ ПОБРАЛ!!
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1 час.
Александр Невельский
Давно пора "показать" этим "партнёрам" известную русскую фигуру из трёх пальцев, да и выпроводить оборзевшие диаспоры на вольные хлеба в "страны отцов"! Чего церемонимся???
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1 час.
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