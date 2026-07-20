Вьетнам: по меньшей мере шесть человек погибли, еще 10 получили ранения и еще двое пропали без вести в результате сильного наводнения и оползней, вызванных проливными дождями в коммунах Муонг Тан, Тан Уйен и Муонг Ким в провинции Лай Чау и коммуне Нгок Чиен в провинции Сон Ла по состоянию на 20 июля; Больше всего пострадал Муонг Тан.