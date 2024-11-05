После лечения в рехабе, МакSим показала свою фигуру в бикини

Фото: соцсети Новости дня за сегодня сообщают о том, что Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, радует поклонников не только возвращением на сцену после лечения от алкогольной зависимости, но и потрясающей физической формой.
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