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Внук Оппенгеймера заявил, что мир близок к ядерному конфликту

Мир оказался в опасной близости к ядерному конфликту, заявил в беседе с "Известиями" Чарльз Оппенгеймер, внук американского физика Роберта Оппенгеймера, возглавившего разработку американской ядерной бомбы.

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