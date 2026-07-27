Севилья: личное погружение в двухтысячелетнюю историю страсти, золота и цветущих апельсинов

Есть города, которые просто принимаешь к сведению, ставишь галочку в списке и едешь дальше. А есть места, где время будто застывает густым андалусским хересом, и ты невольно начинаешь дышать в унисон с их ритмом.
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