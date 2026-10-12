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Аргументы и Факты

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Эндокринолог Стадникова назвала признаки скрытого развития диабета

Эндокринолог Стадникова назвала признаки скрытого развития диабета

Врач-эндокринолог Юлия Стадникова рассказала RT, что сахарный диабет второго типа может долгое время развиваться без выраженных симптомов, поэтому после 45 лет проверять уровень глюкозы рекомендуется даже при отсутствии жалоб.

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