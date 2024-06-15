Лолита надела украшение за миллион долларов на музыкальную премию

Певица Лолита стала ведущей «красной дорожки» музыкальной премии МУЗ-ТВ. Гостей она встречала в коротком черном платье с изящно драпированными рукавами, шею звезды украшало колье с изумрудом стоимостью миллион долларов.
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