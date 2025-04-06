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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Флорида» вышла в плей-офф в 6-м сезоне подряд. Клуб будет защищать чемпионский титул

«Пантерс» проиграли «Оттаве» (0:3) в регулярном чемпионате НХЛ и продлили серию поражений до 4 игр. Место в плей-офф им обеспечило поражение «Коламбуса» от «Торонто» (0:5).

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