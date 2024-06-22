Меня тут обвинили в предательстве Родины, потому что я "поддерживаю преступную власть". Обвиняющий - молодой человек, который в силу возраста не помнит, что было со страной до прихода Путина к власти.
Для тех, кто забыл что было со страной до прихода Путина
Комментарии
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LD
Leon Dan
Все стало красивее, опрятнее, системнее, изощреннее и масштабнее.
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7 час.
A
Anodtat
Не везде
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6 час.
Игорь К
Особенно обнищание народа и рабочего класса. Воруют изощрённее и в бОльших масштабах, собираем всей страной на лечение детей (хотя алые паруса - это да!) и Т.Д.!!!!!!!!!!!!
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2 час.
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