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2,6 тысяч случаев кори зарегистрировали в Алматы с начала года

2,6 тысяч случаев кори зарегистрировали в Алматы с начала года

В Алматы с начала года по 28 марта было зарегистрировано 2615 подтвержденных случаев кори, из них 1568 случаев среди детей до 14 лет (60%), подростков в возрасте от 15 до 18 лет – 113 случаев (4,3%) и взрослых – 934 случаев (35,7%), передаёт inАlmaty.

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