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Генсек СНГ Лебедев: президенты Рахмон и Токаев приедут в Москву на 9 мая

Генсек СНГ Лебедев: президенты Рахмон и Токаев приедут в Москву на 9 мая

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев в пятницу, 11 апреля, сообщил, что президенты Казахстана и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон приедут в Москву на 9 мая.

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