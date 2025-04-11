Генсек СНГ Лебедев: президенты Рахмон и Токаев приедут в Москву на 9 мая

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев в пятницу, 11 апреля, сообщил, что президенты Казахстана и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон приедут в Москву на 9 мая.
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