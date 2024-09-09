Почему газопровод ТАПИ стал яблоком раздора

В результате теракта в Кабуле 6 человек погибли и 13 получили ранения (ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт), что вызвало ожесточенные разногласия между Организацией Объединенных Наций и правительством Талибана**.
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