Артисты ЦДРА выступили на гала-концерте для участников СКШУ «ВОСТОК-2022»

Наравне с другими творческими коллективами артисты ЦДРА в двухчасовом гала-концерте на импровизированной сцене под открытым небом представили большую, насыщенную программу, состоящую из 17 номеров разных жанров.
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