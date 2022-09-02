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Артисты ЦДРА выступили на гала-концерте для участников СКШУ «ВОСТОК-2022»

Артисты ЦДРА выступили на гала-концерте для участников СКШУ «ВОСТОК-2022»

Наравне с другими творческими коллективами артисты ЦДРА в двухчасовом гала-концерте на импровизированной сцене под открытым небом представили большую, насыщенную программу, состоящую из 17 номеров разных жанров.

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