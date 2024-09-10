Прошлогодние чемпионы вылетели с The International 2024, не попав в топ-8 — Team Spirit не спр...

Прошлогодние чемпионы вылетели с The International 2024, не попав в топ-8 — Team Spirit не справилась с Xtreme GamingСербская команда с российскими корнями Team Spirit, дважды становившаяся победителем киберспортивного турнира The International по Dota 2, в 2024 году не смогла повторить своё достижение.