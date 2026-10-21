Все мы задавали себе вопрос «а что будет, если…». Иногда это случается ночью, когда не спится, или на скучной работе.
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