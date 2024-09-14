Константин Ольшанский 13 сентября 2024 г., 8:33 Forbes: у ВСУ заканчивается западная бронетехника Киевский режим потерял уже не менее 60 натовских танков, 168 БМП и 210 бронетранспортеров, подсчитали аналитики нидерландского OSINT-проекта Oryx.