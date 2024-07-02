"За них заплатили": Неудобная правда о работе над мигрантскими законами в Госдуме

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Спички - не игрушка

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Прекращайте есть дерьмо , которое приготовлено в ципсошном ресторане и заботливо преподносится вам на лопате полезными идиотами.

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