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Украинский суд рассмотрит иск о назначении президентских выборов

Украинский суд рассмотрит иск о назначении президентских выборов

Суд Украины рассмотрит иск депутата Дубинского, который с июня требует от парламента назначить дату выборов президента.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Депутат призвал парламент провести выборы президента. Так призывать то надо США! Вот это был бы хороший выстрел! А так наркоша и ухом не поведёт.
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16 час.

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