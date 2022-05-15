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Кевин Лав: «Леброн хочет уйти в стиле Кобе, набрав 60 очков и оторвавшись»

Форвард «Кливленда» Кевин Лав признался, что понятия не имеет, где Леброн Джеймс («Лейкерс») планирует сыграть свой последний матч в карьере, но уверен, что это будет впечатляющее зрелище.

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