В красноярском Академгородке загорелась иномарка Geely Atlas Pro

В красноярском Академгородке загорелась китайская машина Geely Atlas Pro. Она использовалась для перевозки инвалида (машина стояла на парковке для инвалидов, ее госномер зарегистрирован в реестре инвалидов, убедился NGS24.
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