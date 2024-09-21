США подвели мир к угрозе терактов с использованием бытовых приборов

Именно Вашингтон подвел мир к угрозе терактов с использованием бытовых приборов, считает Небензя.Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия США и их союзников подвели мир к угрозе терактов с использованием бытовых приборов.
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