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В ОДКБ скорректировали бюджет из-за отказа Армении платить взносы

В ОДКБ скорректировали бюджет из-за отказа Армении платить взносы

Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press Постпред России при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что страны-участники организации внесли соответствующие поправки в ее бюджет из-за отказа Армении делать свой взнос, сообщает РИА Новости.

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