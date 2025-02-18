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  • саша пупкин
    Ну зеле надо было раньше сливаться))) Теперь трясти его будут как медведь грушу)))Зеленский отреаги...
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Стая обезьян напала на дом россиянок на Бали и попала на видео

Стая обезьян напала на дом россиянок на Бали и попала на видео

Стая обезьян напала на дом россиянок, отдыхающих на Бали, и попала на видео. Роликом одна из туристок поделилась на странице @13_laika в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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