«ВымпелКом», МегаФон и «Ростелеком» обеспечат условия для создания сети 5G в России

«ВымпелКом», МегаФон и «Ростелеком» договорились, что станут участниками ООО «Новые цифровые решения» (НЦР) с равными долями в уставном капитале.
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