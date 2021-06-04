«ВымпелКом», МегаФон и «Ростелеком» обеспечат условия для создания сети 5G в России

«ВымпелКом», МегаФон и «Ростелеком» обеспечат условия для создания сети 5G в России

«ВымпелКом», МегаФон и «Ростелеком» договорились, что станут участниками ООО «Новые цифровые решения» (НЦР) с равными долями в уставном капитале.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх