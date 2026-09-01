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Над Ленинградской областью уничтожили 16 беспилотников

Над Ленинградской областью уничтожили 16 беспилотников

Над территорией Ленинградской области сбили 16 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

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