В Петербурге на концерте певец SHAMAN вдавил красную «ядерную кнопку»

Певец SHAMAN удивил своих зрителей в Петербурге на концерте в честь Дня народного единства 4 ноября.Во время исполнения своего хита «Я русский» к нему на сцену вышел человек в строгом черном костюме и с чемоданчиком.
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