Киркоров сообщил, что молчал 40 дней с момента теракта в «Крокусе»

Певец Филипп Киркоров 30 апреля отмечает свой 57-ой день рождения. Однако в этом году на эту дату пришлись сразу два скорбных события — 30 лет после смерти его мамы и 40 дней с момента теракта в «Крокусе».
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