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Регионы России

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Власти РФ не планируют трансформировать портал «Госуслуги» в TikTok

Власти РФ не планируют трансформировать портал «Госуслуги» в TikTok

Григоренко подчеркнул, что, хотя сегодня это кажется выходящим за границы, в скором времени подобные трансформации могут стать нормой, поскольку государство должно быть вариативным.

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