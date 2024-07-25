Сеул пообещал полную поддержку ядерной сделке с Чехией

Правительство Южной Кореи окажет всемерную поддержку многомиллиардной сделки с Чехией по строительству в ней двух ядерных реакторов, заявил Второй заместитель министра промышленности Чхве Нам Хо 25 июля, сообщает агентство Yonhap.