Сеул пообещал полную поддержку ядерной сделке с Чехией

Правительство Южной Кореи окажет всемерную поддержку многомиллиардной сделки с Чехией по строительству в ней двух ядерных реакторов, заявил Второй заместитель министра промышленности Чхве Нам Хо 25 июля, сообщает агентство Yonhap.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии