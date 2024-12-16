WhatsApp улучшила функцию звонков в мессенджере

Ежедневно пользователи совершают более 2 миллиардов звонков в WhatsApp. Учитывая, что эта функция становится все более популярной, разработчики решили выпустить обновление, чтобы сделать звонки еще более удобными в преддверии праздников.
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