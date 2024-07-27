Представитель РПЦ Кипшидзе предупредил Францию о цивилизационной катастрофе

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе оценил намек на картину Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" на открытии Олимпиады-2024 в Париже.