Представитель РПЦ Кипшидзе предупредил Францию о цивилизационной катастрофе

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе оценил намек на картину Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" на открытии Олимпиады-2024 в Париже.
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