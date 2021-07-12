Арсенал взрывоопасных боеприпасов подняли со дна у берегов Севастополя

Целый арсенал боеприпасов подняли с морского дна севастопольские сотрудники МЧС России. Водолазы обнаружили 511 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в бухте Гильзовая, сообщает Главное управление МЧС России по Республике Крым.