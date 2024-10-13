Avia.pro - СМИ КВН без Маслякова! Какой спектакль, какой цирк, какая феерия пошлости и неприкрытого оскорбления здравого смысла! Да-да, тот самый КВН, который когда-то был святыней юмора, теперь превратился в фарс, достойный быть сравниваемым разве что с цирковыми представлениями третьесортных шапито в глухих деревнях.
Хуже ещё не было, КВН без Маслякова скатился к грубости, оскорблениям. Первый выпуск просто разочаровал
Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Наш старый добрый КВН ушел навсегда! Мне 65, помню его лет с 7, когда у телевизора КВН собирались мои родители и смотрели с огромным удовольствием, там играл наш Зеленоград, ребята, которые потом строили центр микроэлектроники, сам МИЭТ. Была жизнь в нём, был задор и оптимизм. Что сейчас? Вакханалии, распутство, скабрезные шутки, тупые намеки или вообще неприкрытое хамство и, просто даже незнание своей истории тупых неучей, которые всё поставили на бабло. Эта ужасающая "шутка" с упоминанием святого имени для каждого русского человека как Генерал КАРБЫШЕВ - это верх цинизма и подлости. Так что закрыть пора это шоу придурков, хватит с них, бабла нагребли, Масляков почил миллиардером, для его негнушающихся ничем деток и внуков хватит.
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2 час.
S
Sobering
Один раз глянул, а тааааам.... глупастый и лысый ведущий в очках, что у Урганта пасся. Одних дебилов показывает 1 канал.
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45 мин.
Галина Малыхина
Помойка!
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29 мин.
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