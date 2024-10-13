Хуже ещё не было, КВН без Маслякова скатился к грубости, оскорблениям. Первый выпуск просто разочаровал

НК

Наталья Котельникова

Наш старый добрый КВН ушел навсегда! Мне 65, помню его лет с 7, когда у телевизора КВН собирались мои родители и смотрели с огромным удовольствием, там играл наш Зеленоград, ребята, которые потом строили центр микроэлектроники, сам МИЭТ. Была жизнь в нём, был задор и оптимизм. Что сейчас? Вакханалии, распутство, скабрезные шутки, тупые намеки или вообще неприкрытое хамство и, просто даже незнание своей истории тупых неучей, которые всё поставили на бабло. Эта ужасающая "шутка" с упоминанием святого имени для каждого русского человека как Генерал КАРБЫШЕВ - это верх цинизма и подлости. Так что закрыть пора это шоу придурков, хватит с них, бабла нагребли, Масляков почил миллиардером, для его негнушающихся ничем деток и внуков хватит.