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Хуже ещё не было, КВН без Маслякова скатился к грубости, оскорблениям. Первый выпуск просто разочаровал

Хуже ещё не было, КВН без Маслякова скатился к грубости, оскорблениям. Первый выпуск просто разочаровал

Avia.pro - СМИ КВН без Маслякова! Какой спектакль, какой цирк, какая феерия пошлости и неприкрытого оскорбления здравого смысла! Да-да, тот самый КВН, который когда-то был святыней юмора, теперь превратился в фарс, достойный быть сравниваемым разве что с цирковыми представлениями третьесортных шапито в глухих деревнях.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Наш старый добрый КВН ушел навсегда! Мне 65, помню его лет с 7, когда у телевизора КВН собирались мои родители и смотрели с огромным удовольствием, там играл наш Зеленоград, ребята, которые потом строили центр микроэлектроники, сам МИЭТ. Была жизнь в нём, был задор и оптимизм. Что сейчас? Вакханалии, распутство, скабрезные шутки, тупые намеки или вообще неприкрытое хамство и, просто даже незнание своей истории тупых неучей, которые всё поставили на бабло. Эта ужасающая &quot;шутка&quot; с упоминанием святого имени для каждого русского человека как Генерал КАРБЫШЕВ - это верх цинизма и подлости. Так что закрыть пора это шоу придурков, хватит с них, бабла нагребли, Масляков почил миллиардером, для его негнушающихся ничем деток и внуков хватит.
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S
Sobering
Один раз глянул, а тааааам.... глупастый и лысый ведущий в очках, что у Урганта пасся. Одних дебилов показывает 1 канал.
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