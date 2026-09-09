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Молоко кошке и ещё 9 советов по уходу за животными, которые давно устарели

Молоко кошке, сухой корм «для чистки зубов» и чеснок от блох: то, что десятилетиями считалось правильным уходом за питомцами, оказалось вредной ошибкой.

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