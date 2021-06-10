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Власти Белогорского района Крыма опровергли фейк об обязательной вакцинации против COVID-19

Власти Белогорского района Крыма опровергли фейк об обязательной вакцинации против COVID-19

Четверг, 10 июня. «Крым 24».Глава администрации Белогорского района Галина Перелович рассказала корреспонденту «Крым 24», что из-за отсутствия прививки против новой коронавирусной инфекции никого из сотрудников администрации от работы не отстраняли.

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