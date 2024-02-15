Штурм Харькова не состоится: русская армия освободит город иначе

Я думаю, агентура там уже давно есть. Это ведь азы разведки. Да и схроны с оружием тоже. Пригодятся или нет, но так всегда делают, для подполья.

А

Александр24

Носимся со своим гуманизмом, как дураки с писаной торбой. Всё какие-то военные цели уничтожаем. А не проще поставить ультиматум и начать уничтожать сначала Банковскую улицу подчистую, потом все управленческие структуры, не обращая внимания на гражданских, работающих там. Кого жалеть -то? Они ж все фашисты-бандеровцы и их вообще не колышат военные объекты, уничтоженные нами. А вот когда ракета ударит в горуправу Харькова, в штабы военкоматы и т.п., то, глядишь, и задумаются - убивать наших детей в Белгороде или погодить. Кровь за кровь, а не кровь наших детей за железяки на каком-то очередном складе.