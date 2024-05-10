TD Mishka Avto
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TD Mishka Avto

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Что должно быть в машине при проверке гибдд

При взаимодействии с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД) водители и пассажиры могут ожидать проведения проверки, в ходе которой проверяются готовность автомобиля к движению и наличие необходимых документов.

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