Что должно быть в машине при проверке гибдд

При взаимодействии с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД) водители и пассажиры могут ожидать проведения проверки, в ходе которой проверяются готовность автомобиля к движению и наличие необходимых документов.
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