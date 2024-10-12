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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» нашел еще одного фаната, бросавшего предметы в Куртуа во время дерби. Он будет пожизненно забанен

Матч «Атлетико» и «Реала» в 8-м туре Ла Лиги (1:1) был приостановлен на 15 минут из-за поведения болельщиков на трибунах.

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