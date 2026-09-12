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Муравьёва может начать сотрудничать со школой Ротенберга

Муравьёва может начать сотрудничать со школой Ротенберга

Российская фигуристка Софья Муравьёва может начать сотрудничество со школой «Красная Машина», основанной первым вице-президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом.

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