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Татар-информ

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Ветеран СВО из РТ представит республику на конкурсе «Лучший по профессии»

Ветеран СВО из РТ представит республику на конкурсе «Лучший по профессии»

Ветеран специальной военной операции из Татарстана Владимир Павленков представит республику на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт».

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