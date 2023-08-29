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Как надежно восстановить сломанные зубья пластиковой шестерни

Как надежно восстановить сломанные зубья пластиковой шестерни

Восстанавливаем пластиковую шестерню своими руками На боковой поверхности шестерни отмечаем сектор, ограничивающий сломанные зубья, и выбираем из него материал с помощью дрели.

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