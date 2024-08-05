Авиабилеты за границу в августе могут подорожать на 50%, заявил эксперт

О возможном росте цен до 50% на международные перелеты из России за границу сообщил заведующий кафедрой Управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Алексей Чудновский, пишет издание «За рулем».
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