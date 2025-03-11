Рубио сообщил о продолжении работы над соглашением с Украиной по ресурсам

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что США все еще продолжают работу над соглашением с Украиной по минеральным ресурсам после сорванного подписания в Белом доме Об этом он упомянул на пути в Саудовскую Аравию.
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