📹❗️Открытая акустическая система обнаружения дронов VolAnti В сегменте гражданских и волонтерских разработок средств противовоздушной обороны появился проект VolAnti.
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