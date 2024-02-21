Гигантские стаи саранчи могут распространиться по миру

В ближайшие десятилетия нерегулярные периоды дождей и засухи могут создать новые горячие точки для хищных кузнечиков в Западной Индии и западной части Центральной Азии, угрожая урожаям и продовольственной безопасности.
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