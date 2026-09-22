Дрон в Лейпциге и европейская русофобия ﻿

Владимир ДРУЖИНИН Как известно, 4 августа неопознанный дрон врезался в крыло самолёта Ан-12 в аэропорту Лейпцига и, не взорвавшись, упал на землю.
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